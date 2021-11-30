Госжилинспекция РД инициировала Творческий конкурс детского рисунка на тему «Дом в котором хочется жить». Для участия в конкурсе приглашаются дети от шести до двенадцати лет. Конкурс будет проходить в течение месяца до 29 декабря. Работы в формате А4 должны быть в следующих номинациях: «Мой подъезд», «Мой дом», «Дом будущего глазами детей», «Двор дома глазами детей». Подведение итогов состоится 30 декабря. Работы в формате А4 принимаются по адресу: Махачкала, пр. И. Шамиля 58, 4 этаж, кабинет номер 20.

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