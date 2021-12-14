«Госуслуги» смогут выдавать сертификаты по антителам

Портал госуслуг в декабре будет технически готов выдавать сертификаты по антителам тем, кто переболел коронавирусом без обращения к врачам и вакцинированным иностранными препаратами, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Сейчас мы завершаем работу по гражданам <…>, которые не обращались в медицинские организации. И здесь есть два направления. Первое направление: они имели положительный тест, но не обращались в медицинские организации <…>. И второе — граждане, которые и не знали, что они переболели», — сказала она журналистам.

По ее словам, та же процедура будет и в случае привитых зарубежными вакцинами.

Ранее Голикова заявила, что привитые иностранными вакцинами от COVID-19 смогут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода. По ее словам, такую возможность получат и россияне, которые вакцинировались «Спутником V» за рубежом.

Кроме того, документ о перенесенном заболевании теперь смогут получить и граждане с антителами, которые не обращались в медицинские организации при заражении. Им выдадут сертификат сроком на полгода. Те, у кого есть и антитела, и положительный результат ПЦР-теста, смогут пользоваться документом целый год. Такую возможность предоставят россиянам, у которых тестирование подтвердило COVID-19 после 1 января 2021 года.

Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, решение по выдаче QR-кодов привитым иностранными препаратами — это признание антител, а не вакцин. При этом он подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактических прививок.

Источник: https://ria.ru/20211213/sertifikaty-1763522509.html