Экономика

Государство поддержит хлебопекарей для сохранения цен на мучные изделия

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6 марта Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил Махачкалинский хлебозавод N3: побеседовал с руководством и работниками. Выяснил объёмы производства, ознакомился с ценами.

По словам руководителя хлебозавода Магомеда Хизриева, цены поднимать на хлеб нет необходимости: нет рисков срыва производства. Он также сообщил, что мука из других регионов теперь доступна по большей стоимости, подорожала также и электроэнергия.

С целью поддержки хлебопроизводителей и предохранения от повышения цен на хлебобулочную продукцию Правительство РФ разработало меры по субсидированию производственных затрат и затрат на реализацию.

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