Государственный оркестр народных инструментов Дагестана поздравил Мурада Кажлаева с 90-летием концертом в Дербенте

12 февраля в Дербенте состоялся праздничный концерт-поздравление в честь 90-летия композитора Дагестана Мурада Кажлаева, приуроченный также к 100-летию ДАССР.

Мурад Кажлаев — основоположник профессиональной музыки в Дагестане. Обладает множеством званий и наград: Народный артист СССР, РФ, РД, академик РАЕН, профессор, дирижёр и композитор.

Инициатором концерта выступил Минкультуры РД и Управление молодёжной политики и спорта города Дербента.

На мероприятии участвовал замглавы города Дербента Видали Зайналов, который поздравил Мурада Кажлаева, отметив, что искусство его высоко ценится как в отечестве, так и за рубежом. В рамках мероприятия Видади Зейналов отметил и профессионализм и заслуги в области культуры дирижёра оркестра народных инструментов Новруза Шахбазова и вручил ему почётную грамоту от главы Дербента.

Концерт был завершен музыкальным вечером, где звучали известные произведения композитора Мурада Кажлаева.