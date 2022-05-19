Государственная поддержка стимулирует получение доходов «вбелую»

Малый и средний бизнес во всех странах с рыночной экономикой является двигателем экономического развития и прорыва в социальном благополучии населения, ликвидации безработицы.

Государственная поддержка стимулирует малый бизнес и самозанятых в Дагестане, чтобы они ушли из «серой» зоны и получали доходы «вбелую».

Дальнейшая реализация проекта в сфере малого и среднего бизнеса в числе 49, даст Республике Дагестан новые рабочие места, социальную стабильность и рост региональной экономики.

Абдурахман Манафов, зам.гл. редактора газеты «Вести Агула»