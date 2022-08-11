Госучреждения в Дагестане должны будут увеличить доходы от платных услуг

На заседании Правительства обсудили работу по увеличению поступлений от деятельности, приносящей доход государственным и муниципальным учреждениям республики по итогам первого полугодия 2022 года.

С принятием федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных учреждений)» госучреждениям, способным функционировать на основе рыночных принципов, предоставлено право заниматься деятельностью приносящей доход, что должно было привести к повышению результативности и сокращению различных издержек.

В 2021 году в Дагестане государственными и муниципальными учреждениями были оказаны платные услуги на сумму 2, 3 млрд руб. (без учета поступлений по родовым сертификатам и доходов учреждений, финансируемых за счет бюджета ОМС – 1,3 млрд рублей).

О работе по увеличению поступлений от приносящей доход деятельности государственных и муниципальных учреждений республики рассказал министр финансов РД Юнус Саадуев.

Он обратил внимание на то, что увеличение доходов от платных услуг в учреждениях, в условиях высокого уровня дотационности и ограниченных возможностей бюджета республики, особенно актуален.

По словам Саадуева, органами исполнительной власти, администрациями муниципальных районов и городских округов проводится определенная работа по увеличению объема доходов от оказания платных услуг, но при этом используют не все существующие возможности.

В результате, поступления от приносящей доход деятельности за первое полугодие составили 939 млн рублей или 38,1 % к годовому плану, в том числе без учета родовых сертификатов – 768 млн или 54,6 %.

Абдулмуслим Абдулмуслимов рекомендовал министерствам и ведомствам, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения рассмотреть возможность увеличения объемов доходов, в том числе за счет расширения перечня видов деятельности, осуществляемых на платной основе, а также повышения их качества.