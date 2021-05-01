Гости из Правительства побывали в альпинистском лагере села Куруш

Абдулпатах Амирханов посетил в рамках рабочей поездки высокогорное село Старый Куруш. Здесь, помимо ветхой школы 1926 года постройки, где обучается 64 ребёнка, он побывал и в альпинистском лагере, расположенном у подножия горы Яры-Даг. Именно сюда со всей страны и даже с зарубежья стекаются экстремалы для участия в международном фестивале экстремальных видов спорта под одноимённым названием «Яры-Даг».

Председатель Федерации альпинизма в регионе Пётр Леонов сообщил, что лагерь начал строиться здесь в 2015 году. Теперь здесь действует современная радиостанция, имеется доступ в интернет, а электроэнергия добывается солнечными батареями.

Абдулпатах Амирханов после посещения лагеря дал поручение разработать предложения по дальнейшему развитию данной площадки.