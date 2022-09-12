Гости Дагестана полюбили пляжный отдых в республике

Гости республики полюбили пляжный отдых в Дагестане. Для многих стало открытием то, что в регионе помимо гор и красивой природы есть ещё и море. Привлекают туристов и исторические достопримечательности региона. Главная из которых Нарын-Кала в городе Дербенте. В цитадели сто пятьдесят памятников истории и архитектуры, многие из которых сохранились в первозданном виде. По словам экскурсовода Катибы Талибовой, такого наплыва туристов не было никогда.

Однако, по словам заместителя министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Анны Безруковой, к туристическому буму Дагестан оказался не готов, особенно в плане нехватки средства размещения. «Мы сейчас видим рост строящихся объектов, в том числе коллективных средств размещения», — отметила Безрукова.