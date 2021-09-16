Культура

Гостевой дом Дагестана открыли в Самаре

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Заместитель руководителя Администрации Президента России Магомедсалам Магомедов принял участие в церемонии открытия гостевого дома Дагестана в городе Самаре. В городе построен этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов» в котором объединены более двадцати гостевых домов. Гостевой дом Дагестана в Самаре появился благодаря усилиям председателя совета Самарской общественной организации «Культурный центр Дагестан» Насруллы Гамзаева. По его словам, активную помощь в реализации данного проекта оказали около сорока человек как проживающие в республике Дагестан, так и за её пределами.

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