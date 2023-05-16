Гость из Ставрополья: «Дагестанская баранина обалденная»

На 23 Российскую племенную выставку овец и коз, которая проходит на Анжи Арене в городе Каспийске, прибыли представители свыше 26 регионов России, а также Белоруссии. Ставропольский край представляют несколько сельхозорганизаций.

СПК «Племзавод Вторая пятилетка» специализируется на выращивании мериносных овец – в хозяйстве насчитывается 8 тысяч овцематок. Кроме того, у кооператива есть своя молочная ферма, гурты крупного рогатого скота мясного направления.

«На выставку мы привезли две породы овец – тонкорунный джалгинский меринос и российский меринос. Обе породы отличаются высокими вкусовыми качествами мяса и шерсти. Российский меринос — скороспелка. В течение пяти месяцев можно отправлять на убой. Двухгодичные барашки достигают 135 кг, а годовичок занимает 93 кг», — рассказал о своей продукции представитель СПК Василий Дмитриевич.

Представитель Ставрополья заявил, что дагестанская баранина гораздо вкуснее ставропольской.

«Дагестанская баранина намного лучше. Вкусовые качества дагестанской баранины прекрасные. Она просто обалденная», — выразил свое восхищение участник выставки.

Источник: Зори Табасарана