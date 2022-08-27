Госслужащие устроили субботник на виноградниках Дербента

Дербентские виноградники словно вернули советское прошлое, когда студенты и преподаватели перекидывались на помощь сельхозотрасли: собирали виноград, картофель и другие культуры, а после дружно сидели у костров, пели песни и взаимоотношениями крепчали, ибо труд сближает.

Так сегодня на лучшие виноградники страны выехали сотрудники различных ведомств Дагестана. Участие в этом принял и руководитель кабинета министров, давший старт общественному полезному труду.

Отметим, что Дагестан планирует в текущем году побить собственный прошлогодний рекорд и собрать порядка 250 тысяч тонн винограда.

Сообщается, что собранный участниками субботника виноград не весь достался производителям: помощники получили свое ягодное вознаграждение.