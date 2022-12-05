Госсекретарь РД Магомед-Султан Магомедов: «Магомедали Магомедовичу удалось сохранить единство Дагестана даже в самые трудные времена»

Госсекретарь РД Магомед-Султан Магомедов выразил соболезнования Магомедсаламу Магомедалиевичу, всем родным и близким в связи с кончиной видного политического деятеля, настоящего патриота своей Родины Магомедали Магомедовича Магомедова.

«С глубоким прискорбьем приходится говорить о большой утрате для всех нас – на 93-м году жизни не стало Магомедали Магомедовича. Именно с именем мы всегда ассоциировали умение принимать выверенные, твердые, правильные для своего народа решения в самые сложные времена. Биография и политический путь Магомедали Магомедова вызывают истинное уважение, который упорством, трудом и созиданием прошел все этапы государственника. В разные годы он стоял у руководства республики, возглавлял Верховный совет Дагестанской АССР, являлся председателем Госсовета Республики Дагестан, его заслуги отмечены званием Героя труда Российской Федерации. Каждые его действия и инициативы имели одну цель – принести пользу Дагестану. Именно Магомедали Магомедовичу удалось не допустить распада республики в смутные 90-е годы, его статус, жизненный опыт и дальновидность не позволили посеять смуту в нашей республике. Мы всегда обращались к Магомедали Магомедовичу за советом и наставлениями, которых теперь нам будет очень не хватать, теплые воспоминания о нём навсегда останутся в наших сердцах», — сказал Госсекретарь.