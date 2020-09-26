Госпрограмма развития горных территорий Дагестана позволит обеспечить приток инвестиций в горы

24 сентября Левашинский и Акушинский районы с рабочей целью посетили первый заместитель руководителя Минэкономразвития РД Светлана Абдулкадырова и председатель Общественного совета при Минэкономразвития Шахмардан Мудуев.

Они встретились в местными бизнесменами и рассказали им о преимуществах государственной программы «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан».

Для получения субсидий участнику программы необходимо реализовать инвестпроект на высоте более пятисот метров над уровнем моря. Кроме того, не должно быть задолженностей по налогам. Вся информация о программе размещена на сайте Минэкономразвития региона.

Мудуев заявил, что ведомство готово оказывать консультационную поддержку бизнесу и отметил, что реализация программы нацелена на увеличение притока инвестиций в горную часть республики. Документы для участия в программе можно подать как непосредственно в ведомство, так и в МФЦ.

Во время дискуссии предприниматели озвучили мысль о включении в дальнем в программу и самозанятых.

Заявки принимаются до 12 октября текущего года.