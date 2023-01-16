Госпрограмма «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» успешно реализована в Дагестане

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу со специалистами Министерства экономики и территориального развития.

В рамках встречи, Абдулмуслимов сказал о том, что в 2022 году Дагестан принимал участие в 21 госпрограмме РФ, в числе которых «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан», «Реализация городом Махачкала функций столицы», мероприятия по Дербенту.

«Необходимо очень внимательным образом мониторить и анализировать все госпрограммы, вносить предложения по участию в новых», — обозначил премьер.