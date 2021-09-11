Экономика

Госпрограмма по эффективному вовлечению в оборот сельхозземель — спасение для Дагестана

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Госпрограмма эффективного вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиоративного комплекса позволит Дагестану расширить масштабы аграрных площадей за счёт орошения, благодаря которой можно будет восстановить земли, подверженные засухе и деградации.

Для получения финансирования сельхозпроизводителям необходимо подать заявки, которые пройдут конкурсный отбор.

По направлению ремонта и строительства гидромелиоративных объектов Дагестан представил четыре проекта из Тарумовского, Кизилюртовского и Гумбетовского районов на общую сумму в более чем 134 миллиона рублей.

На финансирование работ в культурно-техническом направлении заявлено 10 проектов из разных муниципалитетов Дагестана на общую сумму в 43,7 млн.рублей.

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