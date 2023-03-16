Господдержку 29 промышленным предприятиям оказало Правительство РД в 2022 году

Об этом сообщил глава кабмина республики Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе заседания Правительства Дагестана, на котором обсуждаются состояние и перспективы развития промышленности региона, в том числе с учетом внешних факторов.

Как рассказал глава кабмина, в минувшем году за счет средств республиканского бюджета оказана поддержка 29 предприятиям на сумму 277 млн рублей, что позволило создать 505 новых рабочих мест.

Кроме того, были запущены три новых завода: по производству сухих строительных смесей, медицинского кислорода, а также шаров для изготовления стекловолокна.

Обеспечена полная загрузка мощностей флагмана промышленного сектора – Концерна «КЭМЗ».