Господдержка в сельском хозяйстве даст хорошие результаты

Реагируя на смягчение Правительством РФ условий получения грантов на реализацию комплексных научно-технических проектов в агропромышленном комплексе, главный редактор газеты «Молодежь Дагестана», журналист Раджабов Рамазан Абакарович отмечает:

«Очень кстати будут для дагестанских фермеров эти гранты. В целом сельское хозяйство — довольно убыточная сфера для бизнесменов. Здесь без грантовой поддержки государства и налоговых послаблений большая часть проектов умирает на ранних стадиях. Дагестан — трудоизбыточный регион с хорошими климатическими условиями. чем в других регионах. Важно только обеспечить прозрачность при получении их на региональном уровне».

Несомненно, эта хорошая новость для сельхозпроизводителей Дагестана, являющейся аграрным регионом. Привлечение предусмотренных Минсельхозпродом РД субсидий в сумме 25,8 млн рублей в рамках данного постановления, позволят аграриям республики успешно справиться с задачами по созданию новых отечественных сортов сельскохозяйственных культур и средств защиты растений от вредителей и болезней.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»