Господдержка горных территорий важна как никогда

Комментируя решение о субсидировании на 75 миллионов рублей предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность и граждан, зарегистрированных и ведущих личные подсобные хозяйства в горных территориях Республики Дагестан, политолог, директор Республиканского центра русского языка и культуры Руслан Луговой отмечает: «Дагестан — это 35% горная территория, 16% предгорная. Поэтому поддержка сельского хозяйства на этих территориях позволит задействовать значительный ресурс населения, проживающего на такой территории. Отдельно хочется отметить давно назревший вопрос о создании условий переработки и хранения сельхозпродукции. Развитие сельхозпродукции в горах, это ещё и экологически чистое производство. А это очень актуально сегодня, в эпоху повсеместного засилья парниковой и генномодифицированной продукции».

Господдержка и механизация этой, действительно, стратегической отрасли республики сейчас важна как никогда в условиях санкционной политики США и западных государств в отношении России. С этой адресной помощью подворья граждан и ЛПХ будут реально производить на поле продукцию, это станет основой продуктовой стабильности в регионе, увеличения доходов граждан и их занятости, особенно в горных районах республики.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»