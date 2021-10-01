Госфинконтроль подключается к работе ЦУР

Госфинконтроль подключается к системе «Инцидент-менеджмент» при Центре управления регионом.

«Так как Служба государственного финансового контроля является надзорным органом, стоящим на страже законодательства РФ о контрактной системе в сфере госзакупок для нужд республики, нам важно, чтобы о нарушениях в этой отрасли сообщалось как можно быстрее. Как уже известно, этим и занимается ЦУР – оперативно доносит до ответственных лиц имеющиеся проблемы. Мы рассчитываем, что с его помощью будем работать еще эффективнее», — сказал руководитель СГФК Махач Ибрагимов.

Госфинконтроль поможет гражданам регулировать бюджетные правоотношения.

О нарушениях, касающихся финансового контроля, можно сообщить на любой открытой площадке в любой социальной сети, просто написав подробный комментарий. Система «Инцидент Менеджмент» зафиксирует ваше обращение и направит его в ЦУР РД для дальнейшего регулирования.