С сегодняшнего дня в Российской Федерации 89 субъектов. Договора о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ единогласно ратифицированы Госдумой.

«Это историческое событие, когда Россия возвращает свои исконные территории. В современной истории такой аккуратной, демократически выверенной работы, с учетом всех референдумов и обратной связи с населением, не было проведено ни одной страной в мире, кроме России. Все потому, что Россия ни у кого ничего не забирает. Россия возвращает, с учетом интереса жителей этих территорий. Истерика западных спецслужб, коммерсантов и их сателлитов – понятное явление. Вся Россия в очередной раз показала единство и сплочение вокруг позиции Президента, которая основана на уважении к традициям, религии и веры в то, что мир может быть только с Россией!»

Ратифицированные договоры о принятии новых территорий в состав России дают право лицам, постоянно проживающим на этих территориях, получить гражданство РФ со всеми предусмотренными правами.