В этнической культуре Кавказа множество символов, которые отличают ее, делают особенной в котле культур всего мира. Это обусловлено тем, что культура многонационального региона формировалась веками на прочном фундаменте адатов, обычаев, традиций. Какие символы приходят вам на ум, когда вы слышите слово «Дагестан»? Как выбрать тот, который можно обозначить главным или особенным, будет ли это объект представлять материальную или духовную культуру или невербальный горский кодекс чести. Эта задача кажется не решаемой, потому как Дагестан дал нам множество уникальных аспектов, которыми мы можем только восхищаться.

Для сохранения этнической самодостаточности дагестанских народов в республике периодически проводится ряд мероприятий, в числе которых особняком стоит «Горянка года».

По словам организаторов конкурса, целью данного соревнования, которое стало уже ежегодным, стало сохранение традиций народов Дагестана. Конкурс «Горянка года — 2021» в этом году предоставил для участниц разнообразную программу. В финал конкурса прошли одиннадцать участниц, девушки соревновались в нескольких этапах: «Самопрезентация», «Викторина», «Пятиборье», «Художественный набор». Каждая из участниц представляла родное село и культуру своего этноса. В итоги жюри определило победителем в номинации горянку из селения Сильди высокогорного Цумадинского района Патимат Мусаеву. Девушка представила на конкурс костюм, который воссоздала по фотографиям бабушек. По словам конкурсантки, на завершение образа ей понадобилось около года.

На вопрос о том, что же сподвигло ее на участие в конкурсе, Патимат сказала, что ее участие в данном мероприятии обусловлено тем, что она позиционирует себя как истинную горянку и чувствует себя таковой каждый момент своей жизни, а не в отдельные моменты».

В номинации «Лучший художественный номер» лучшим стал яркий номер создания андийской бурки, который презентовала участница из Ботлиха. Обладателем главного приза соревнования и почетного звания «Горянка года 2021» стала уроженка селения Данух Гумбетовского района Хадижат Гайирбекова.

Жюри подходило очень тщательно к каждому номеру и к каждой номинации, потому как за каждым выступлением чувствовалась большая подготовительная работа и ответственное отношение. Например, при создании некоторых обрядов девушкам приходилось проводить работу по изучению традиций родного села. Касательно костюмов, то и здесь не было возможности выбора легкого пути. Конкурсантки беседовали с бабушками, использовали в воссоздании фотографии. Удивительным фактом является то, что на конкурсе был представлен наряд, которому двести лет. Таким образом, выбрать среди достойных конкурсанток самую лучшую – это задача не простая, она требовала внимательного отношения к номерам, а также отличного знания аспектов дагестанской этнической культуры.

Членом экспертного жюри конкурса стала и Магият Раджабовна Курбанова, которая работает Директором МКУ дополнительного образования «Детская школа искусств» Агульского района.

Магият Раджабовна отмечает: «Быт современной дагестанской женщины претерпел колоссальные изменения. От аскетичных бытовых условий до современного комфортного разнообразия. Однако, изменение условий не должно сопровождаться изменением сущности. Горянка – это эталон женской сущности в ее отношении к семье, родителям, окружающим. Но главное, в ее отношении к себе. Современное технологическое изменение мира приводит к разрушению этнической самодостаточности, это характерная для современного мира тенденция, которую в Дагестане нельзя допустить. Наше этническое своеобразие – это наше богатство, мы носители истории нашего народа, и наша главная задача- достойно нести это наследие и передать это нашим детям. Для меня стал неожиданным и тем не менее очень приятным факт приглашения меня в жюри конкурса. Это прекрасное мероприятие, которое позволяет любоваться нашей культурой, ее эстетическими проявлениями».

Магият Раджабовна отмечает, что есть ряд категорий, которые должны быть нерушимыми для разрушительного влияния времени. Мультикультурализм – это наше богатство, то, что мы передадим будущим поколениям. Образ горянки воспевали и в литературе, и в живописи, но лишь мы здесь и сейчас можем дополнить и укрепить его, не предать забвению.

Алена Магомедова