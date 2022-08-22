Горячий и душистый фестиваль

В минувшую субботу на Чайном фестивале в Согратле собрались жители района и многочисленные гости из разных уголков республики. Стать зрителями посчастливилось и многим туристам, приехавшим покорять горный край.

К чаю в Согратле особое отношение. Не секрет, что падающая вода перемешивается с воздухом, образуя пену. Соответственно, чем выше поток, тем гуще пена.

На сцене любой желающий мог выступить с обращением к собравшимся. В качестве поощрения за смелость каждого поднимавшегося на сцену гостя сопровождали зажигательной лезгинкой.

Кульминацией фестиваля стал конкурс чаепития. Номинаций было шесть, даже определяли самого изысканного любителя чая. Необычным вышел конкурс на скорость распития, на что конкурсантам предоставлялось 20 минут. Известные в народе стаканы под названием «армуды» опустошались молниеносно. Победитель за заявленное время успел выпить 14 стаканов горячего чая, что в переводе на стандартную меру объема равняется 1,4 литрам. К слову, в этой номинации есть свои рекордсмены. В частности, на одном из прошлых фестивалей участником было осушено 34 стакана, правда, тогда в условиях конкурса не было временных ограничений.

Словом, как и задумывалось Министерством по туризму и народным художественным промыслам РД, администрацией Гунибского района, Агрофирмой «Согратль», Фондом развития Согратля, музеем имени Тахо-Годи и другими организаторами, чайный фестиваль стал праздником народного сплочения, веселой площадкой для встреч, общения и обмена эмоциями.