Горячие линии по вопросам призыва

В Генеральном штабе ВС РФ будет организована работа «прямой телефонной линии», при обращении на которую родители и призывники могут получить ответ на любой интересующий их вопрос, касающийся призыва. Телефоны горячей линии:

8 (495) 498-96-96;

8 (495) 498-96-97;

8 (495) 498-96-98.

Кроме того, молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приемные командующих видами, родами войск и военными округами в разделе «контакты» нашего сайта.

В Западной Сибири, Поволжье, Прибайкалье и на Урале работают «телефоны доверия», по которым призывники, их родители, представители общественности и СМИ могут задать проблемные вопросы и получить справки, консультации по вопросам призыва на военную службу.

Консультационный пункт и телефонные «горячие линии» военного комиссариата Республики Дагестан – 8 (872) 263-88-69; 263-88-86