Образование

Горячее школьное питание в Дагестане получают около двухсот тысяч детей

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С началом нового учебного года дагестанские школьники, также как и все учащиеся начальной школы по всей стране, получают бесплатное горячее школьное питание.

В республике почти двести тысяч детей получают питание в школах. На эти цели из федерального бюджета было выделено шестьсот тридцать миллионов рублей. Дополнительные финансовые средства на эти цели выделены и из регионального бюджета в размере четырехсот миллионов рублей.

Теперь средняя стоимость завтрака на одного ученика составляет пятьдесят рублей, а обеда — семьдесят пять. Особое внимание уделяется качеству продуктов питания и обязательному соблюдению всех норм.

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