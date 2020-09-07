Горячее школьное питание в Дагестане получают около двухсот тысяч детей

С началом нового учебного года дагестанские школьники, также как и все учащиеся начальной школы по всей стране, получают бесплатное горячее школьное питание.

В республике почти двести тысяч детей получают питание в школах. На эти цели из федерального бюджета было выделено шестьсот тридцать миллионов рублей. Дополнительные финансовые средства на эти цели выделены и из регионального бюджета в размере четырехсот миллионов рублей.

Теперь средняя стоимость завтрака на одного ученика составляет пятьдесят рублей, а обеда — семьдесят пять. Особое внимание уделяется качеству продуктов питания и обязательному соблюдению всех норм.