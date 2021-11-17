Образование

Горячее питание учащихся вновь привлекло внимание Правительства

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Обеспечение сбалансированным горячим питанием учащихся начальной школы обсудили на уровне Правительства РД.

По сообщению Яхьи Бучаева на настоящий момент бюджеты муниципалитетов профинансированы для обеспечения реализации данной задачи в объёме 1 миллиард 694 миллиона рублей.

По факту мониторинга пищеблоков образовательных организаций региона из 1396 организаций 946 имеют приспособленный пищеблок, 106 арендуют, а 344 имеют типовые пищеблоки.

Он также сообщил, что на модернизацию пищеблоков и улучшение условий обеспечения горячим питанием предусмотрено 400 миллионов рублей.

Был также обсужден вопрос поставки некачественный пищевой продукции.

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