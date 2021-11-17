Горячее питание учащихся вновь привлекло внимание Правительства

Обеспечение сбалансированным горячим питанием учащихся начальной школы обсудили на уровне Правительства РД.

По сообщению Яхьи Бучаева на настоящий момент бюджеты муниципалитетов профинансированы для обеспечения реализации данной задачи в объёме 1 миллиард 694 миллиона рублей.

По факту мониторинга пищеблоков образовательных организаций региона из 1396 организаций 946 имеют приспособленный пищеблок, 106 арендуют, а 344 имеют типовые пищеблоки.

Он также сообщил, что на модернизацию пищеблоков и улучшение условий обеспечения горячим питанием предусмотрено 400 миллионов рублей.

Был также обсужден вопрос поставки некачественный пищевой продукции.