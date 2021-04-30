На территории Дагестана с 15 февраля 2021 года стартовала горячая линия «Антиконтрафакт».

Основными целями горячей линии являются:

— Содействие госорганам исполнительной власти, в сферу которых входит противодействие незаконному обороту промышленной продукции, контрольно-надзорными и правоохранительными органами в работе по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

— Информационная и методическая помощь в своевременном выявлении и пресечении возможных нарушений в сфере незаконного оборота промышленной продукции.

— Предоставление права и возможности любому физическому и юридическому лицу направить сообщение по вопросам защиты своих прав и законных интересов.

— Обеспечение оперативного приема, регистрации и рассмотрения сообщений от заявителей.

— На все обращения, поступившие на горячую линию, будут приниматься меры по устранению нарушений.

— Телефон горячей линии 88003335112.

— Не подменяя существующие в Российской Федерации каналы взаимодействия органов государственной власти с гражданами и организациями по вопросам противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

Горячая линия «Антиконтрафакт» будет способствовать повышению эффективности объединения усилий государства, бизнеса и граждан в создании действительного механизма общественного контроля за незаконным оборотом промышленной продукции. Горячая линия «Антиконтрафакт» станет удобным сервисом с единым федеральным номером для обращений организаций и граждан по любым вопросам незаконного оборота промышленной продукции на территории Дагестана.

Звонок на горячую линию «Антиконтрафакт» — бесплатный.

Координатором по вопросам взаимодействия с правоохранительными, контрольно-надзорными органами и средствами массовой информации в Республике Дагестан по части работы горячей линии является Автономная некоммерческая организация «Центр защиты прав граждан и юридических лиц, интеллектуальной собственности и борьбы с контрафактом «Антиконтрафакт», директор – Мурадхан Магомедович Рабаданов, представитель Рабочей группы по работе с регионами Экспертного совета при Государственной коммисии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

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