Городские власти решают вопросы семей мобилизованных хасавюртовцев

С момента объявления в стране частичной мобилизации, руководитель города Хасавюрта Корголи Корголиев поручил городским властям оказывать всевозможную помощь и поддержку семьям, чьи родные и близкие отправились в зону специальной военной операции для выполнения целей, поставленных Президентом РФ.

Так, сегодня узнать о текущих проблемах и передать продукты первой необходимости к семьям отправились депутат городского Собрания, начальник Управления коммунального хозяйства Арсланали Мустафаев, специалист Управления культуры, спорта и молодежной политики Фатима Керимова, а также представитель волонтерского штаба #МыВместе.

Они поинтересовались у родных и близких мобилизованных положением дел, беспокоящих их вопросах и, в очередной раз, напомнили, что каждая семья находится на личном контроле Главы города, который готов оказать им соответствующую помощь.

Мама одного из мобилизованных поблагодарила городские власти за оказываемое внимание, такую поддержку и помощь в решении проблемы, беспокоящей их долгое время.