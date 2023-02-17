Городские власти продолжают заботиться о семьях мобилизованных граждан

Работа по поддержке семей горожан, мобилизованных в зону специальной военной операции, продолжается по инициативе руководителя города Хасавюрт Корголи Корголиева, который рекомендовал представителям администрации, депутатам городского Собрания и волонтерскому корпусу #МыВместе регулярно навещать их и оказывать всестороннюю помощь.

Так, депутат городского Собрания Марат Шуайбов совместно с представителем волонтерского корпуса #МыВместе посетили семьи мобилизованных граждан. Они передали им продукты первой необходимости и узнали о сложностях, с которыми они сталкиваются.

Выслушав родных и близких военнослужащих, Марат Шуайбов пообещал им помочь в решении возникших проблем.