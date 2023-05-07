Общество

Городские власти Хасавюрта продолжают оказывать помощь семьям участников СВО

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Работа по оказанию помощи семьям участников СВО, проводимая представителями администрации, депутатского и волонтерского корпусов по поручению руководителя Хасавюрта Корголи Корголиева, осуществляется повседневно и на постоянной основе.

Накануне к родным и близким военнослужащих отправились депутат городского Собрания Камалудин Алибеков и начальник Архивного отдела администрации города Израил Дудаев. Они передали семьям продуктовые наборы и поинтересовались их положением дел, напомнив, что работа проводится по инициативе руководителя города, который держит данный вопрос на личном контроле.

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