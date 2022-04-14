Города меняются для нас

В 2021 году наряду с 221 территорией была благоустроена дворовая территория по адресу г.Махачкала, ул. Гагарина 89 «а».

У юных махачкалинцев и их родителей появилась возможность безопасно и комфортно проводить свободное время в беседке, на игровой или спортивной площадке своего двора.

Это плоды работы федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сегодня и у нас есть реальный шанс поучаствовать в развитии своего города.

Напоминаем, что с 15 апреля по 30 мая пройдёт Всероссийское онлайн-голосование. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства на 2023 год.