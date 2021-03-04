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Города Дагестана обеспечат новыми лифтами

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В Махачкале, Каспийске и Кизляре в многоквартирных домах, где лифты отслужили свой эксплуатационный срок, будут установлены новые. Это стало доступным, благодаря подписанию договора между Фондом ЖКХ и Республикой Дагестан.

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, который также присутствовал на обсуждении, сообщил, что госкорпорациям в 2021 году будет предоставлено финансирование с целью обновления листового оборудования.

В Дагестане за 2021 год будет заменено 100 лифтов в 28 многоэтажках. Объем финансирования реализации плана составит 50 миллионов рублей.

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