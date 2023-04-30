«Город обувщиков» представят на Кавказской инвестиционной выставке

Об этом сообщил министр промышленности и торговли Республики Дагестан Низам Халилов.

Прорывной стратегический проект предполагает реализацию 8 подпроектов по строительству и модернизации обувных фабрик на территории Дагестана, в том числе:

Организация производства обуви, подошв и пресс-форм ООО «БОФФ»;

Строительство обувной фабрики SERG;

Строительство обувной фабрики ООО «Доф».

Их реализация позволит создать свыше 1,5 тысяч рабочих мест, а общий объем инвестиций составит около 7 млрд рублей.

Напомним, делегация республики во главе с Сергеем Меликовым готовится представить потенциал Дагестана на Кавказской инвестиционной выставке, которая будет проходить 2 — 4 мая в Минеральных Водах.