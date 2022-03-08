Город Кизилюрт за Путина!

В Кизилюрте возле городской администрации горожане собрались на мирную акцию в поддержку политики Президента Российской Федерации. Первыми на инициативу поддержали офицеры в запасе.

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Представители общественных организаций, депутаты Городского собрания депутатов, волонтеры, студенты, спортсмены, старшеклассники и все горожане с активной гражданской позицией подошли к городской администрации.

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Кизилюртовцы оказались не одиноки в стремлении поддержать российских солдат, к патриотической акции присоединились сотни жителей Кизилюртовского района.

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Участники пришли не с пустыми руками, многие принесли с собой транспаранты с лозунгами в поддержку политики государства. Лейтмотивом акции стал слоган #мывместе, символизирующий единство города и района, региона и всей страны.

Своих патриотов поддержали представители местных властей. К участникам мирного митинга обратились глава городского округа «город Кизилюрт» Магомед Магомедов и глава Кизилюртовского района Рустам Татарханов.

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Глава Кизилюрта поблагодарил собравшихся за сплоченность и проявленный патриотизм.

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Не остались в стороне представители местного духовенства.

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Председатель совета алимов Города Кизилюрта и Кизилюртовского района Мухаммадариф Сиражудинов также выступил с поддержкой российской политики и призвал всех жителей региона верить в силу нашей армии и молиться за их безопасность.

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С призывом объединиться и поддержать курс главы государства выступил председатель Совета старейшин Магомед Абдулаев, член Совета женщин Дагестана Светлана Алибекова, представители администрации Кизилюртовского района, Афганского совета, педагоги.

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По предварительным подсчетам в акции приняли участие несколько тысяч жителей города Кизилюрта и Кизилюртовского района.

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Мероприятие проходило под наблюдением правоохранительных органов, которые следили за соблюдением общественного порядка и обеспечивали безопасность участников.

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