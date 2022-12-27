Город Кизилюрт присоединился к акции «Самая красивая новогодняя открытка семье защитника Родины»

Учащиеся Детской школы искусств города Кизилюрта присоединились к акции «Самая красивая новогодняя открытка семье защитника Родины», которая проходит в Дагестане накануне Нового года.

Учащиеся отделения Изобразительного искусства под руководством педагогов нарисовали праздничные новогодние открытки семьям военнослужащих и написали для них самые добрые, трогательные пожелания.

Открытка в рамках этой акции поддержит, придаст силы и поднимет настроение тем, кто вынужден встречать Новый год без своих дорогих мужчин, волнуясь и тревожась за своих отцов, мужей, сыновей.

А тем, кто вдали от дома, в тяжелых условиях, но с честью и достоинством выполняет свой воинский долг душевный рисунок подарит уверенность в том, что их семьи находятся под опекой и защитой государства.

Часть новогодних открыток уже передана в городской военкомат, откуда они будут разосланы по адресатам, а другую половину завтра в актовом зале администрации городского округа «город Кизилюрт» вручат семьям военнослужащих и мобилизованных на традиционном новогоднем мероприятии.