Город Дагестанские Огни несколько лет не получает паспорт готовности

Об этом сегодня сообщил Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Говоря о подготовке к зиме в республике в целом, Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что прошедший отопительный сезон показал, что проводимая работа в этом направлении была недостаточной.
«Все мы являемся свидетелями многочисленных аварий, произошедших в отопительный период на электрических сетях при ухудшении погодных условий: в отдельных городах и районах имели место инциденты на объектах электроснабжения, в том числе отключения электроэнергии большому числу потребителей.
Один из примеров — Дагестанские Огни — город уже несколько лет не получает паспорт готовности к отопительному сезону», — сказал Абдулмуслимов.