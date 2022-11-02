Город Дагестанские Огни несколько лет не получает паспорт готовности

Об этом сегодня сообщил Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Говоря о подготовке к зиме в республике в целом, Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что прошедший отопительный сезон показал, что проводимая работа в этом направлении была недостаточной.

«Все мы являемся свидетелями многочисленных аварий, произошедших в отопительный период на электрических сетях при ухудшении погодных условий: в отдельных городах и районах имели место инциденты на объектах электроснабжения, в том числе отключения электроэнергии большому числу потребителей.

Один из примеров — Дагестанские Огни — город уже несколько лет не получает паспорт готовности к отопительному сезону», — сказал Абдулмуслимов.