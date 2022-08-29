Город Буйнакск получит грант на улучшение архитектурного облика

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения», организатором которого выступают Министерство строительства РФ и Правительство России.

В конкурсе принимали участие около трёхсот муниципалитетов из 73 регионов страны. По итогам конкурса лучшим признан проект города Буйнакска, и теперь городу будет выделен грант в размере восьмидесяти миллионов рублей. Средства гранта, по словам мэра города Исламудина Нургудаева, будут направлены на благоустройство городского сада. Реализация данных мероприятий уже началась.