После проливных дождей горный обвал отрезал путь в Агульский район. 8 июля передвижение по республиканской дороге Мамраш–Ташкапур–Араканский мост на участке 52–54 км приостановлено.

В районе создан оперативный штаб для ликвидации последствий стихии. На месте обвала начаты аварийно-восстановительные работы. Задействованы две единицы техники и 8 сотрудников ДЭП. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Транспорт сможет добраться в район в течение дня. Работы по полной расчистке продолжатся несколько дней.

Муниципальные власти обращаются к жителям района с просьбой не выезжать за пределы района без уважительных причин.