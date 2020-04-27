«Горизонт» будущего

Автономная некоммерческая организация «Центр моделирования будущего» приглашает всех желающих от 16 до 26 лет принять участие в конкурсе «Горизонт 2100».

На конкурсе рассматриваются научные работы по моделированию будущего человечества, по решению угроз мирового масштаба, а также творческие работы отражающие фантастические реалии будущего. Работы принимаются до 31 мая.

Вся интересующая информация относительно конкурса размещена на сайте http://www.futurible.space/?p=2031. Победитель конкурса примет участие в мероприятиях ГенАссамблеи ООН в сентябре текущего года.