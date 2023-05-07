Гордимся подвигами наших дедов и память о них мы храним!

В майский вечер салюты гремят.

В честь солдат, что за Родину пали

В честь живых, чьи медали горят.

Ветераны войны, ветераны

Вас немного осталось в строю

Помнят Вас континенты и страны

За великую доблесть в бою.

Приближается 9 Мая – самый значимый день, самый главный праздник для жителей нашей великой страны России. Россияне очень трепетно относятся к этому празднику и передают его из поколения в поколение. Ведь молодое поколение должно знать героев своей Отчизны, тех, кто ценой своей собственной жизни, здоровья, бесстрашно борясь с врагом, подарил всем нам мирную жизнь и счастливое будущее. Советский Союз в 1945 году победил фашизм, спас мир от коричневой чумы. И кто мог подумать, что через 77 лет, наша страна, уже с другим названием – Россия будет вновь сражаться с нацистами. И сейчас участники специальной военной операции – наследники Победы, как их деды и прадеды борются за правое дело. Мы верим, мы знаем, что Победа, как в 1945 будет за нами!

Сегодня накануне Дня Победы мы вспоминаем ветеранов Великой Отечественной войны. Мы должны помнить об их подвиге и гордиться ими. Ведь говорят: пока жива история, жива память. А пока жива память, жива история.

Гордятся своим героем дети, внуки, правнуки и праправнуки ветерана Великой Отечественной войны Зармуханбета Йылкайдаровича Биймурзаева. Он родился 17 сентября 1920 года в селе Так-Так Караногайского района, ныне село Орта-Тюбе Ногайского района Республики Дагестан. После окончания семилетки Зармуханбет Биймурзаев начал работать в колхозе учетчиком. Вскоре его призвали в ряды Советской Армии. Наш земляк нес достойную службу, но он скучал по родному аулу, по запаху полыни, по родным, по любимой жене Юмазиет. Его мечты о скорой встрече с родными оборвала война. За 6 месяцев до окончания службы в рядах Советской Армии началась Великая Отечественная война. Уже в конце июня Зармуханбет Йылкайдарович в составе 109 стрелковой дивизии 381 полка эшелоном был направлен на защиту Ленинграда, где он воевал командиром минометного расчетно-артиллерийского взвода. Много фашистов было уничтожено от минометного расчета отделения, которым командовал наш земляк. Бойцы его отделения выйдя на разведку приводили «языков», число которых доходило до 30 врагов.

В 1942 году за проявленные мужество и отвагу в обороне Ленинграда Зармуханбет Биймурзаев был награжден орденом Красной Звезды. Вторым орденом Красной Звезды он был награжден в 1944 году в боях за освобождение Прибалтики, острова Эсень-Сааремы от немецко-фашистских захватчиков.

За героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны, Зармуханбету Биймурзаеву было вручено шесть наград. Также две благодарности от Верховного главнокомандующего, Маршала Советского Союза Иосифа Сталина за оборону Ленинграда, за участие в переправе Карело-финской перешейки.

Домой Зармуханбет Йылкайдарович вернулся в 1946 году. В послевоенные годы он работал в МГБ учетчиком, в течение 33 х лет был руководителем районного комитета ДОСААФ. Зармуханбет Биймурзаев был депутатом Терекли-Мектебского сельского совета, членом районного Совета ветеранов Великой Отечественной войны, за активное участие в общественной жизни был награжден медалью «Ветеран труда». Принимал активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения. С женой Юмазиет вырастил шестерых детей, которые подарили им 19 внуков.

С теплотой и любовью вспоминает сегодня ветерана его внучка Зарема Оразбаева.

– Дедушка мой был очень добрым, нас, всех своих внуков он любил одинаково. Всегда находил время для каждого из нас. За неделю до праздника – Дня Победы дедушка доставал из шкафа свои ордена и медали и до блеска вытирал их специальной тряпочкой. После праздника он убирал обратно в шкаф свой китель с орденами и в его внутренний карман клал полынь для защиты от моли. Он очень дорожил своими наградами. После смерти дедушки (он ушел из жизни в 1998 году) бабушка доставала из шкафа китель дедушки, чистила его ордена и после праздника убирала китель в шкаф. Сейчас эти медали хранятся в доме его старшего сына.

Как потомок кочевников -овцеводов, мой дедушка разводил овец. Их у него было очень много. И каждый год перед праздником собирал своих детей у себя дома, резал молодых ягнят. Так приятно вспоминать эти детские годы.

Дедушка часто встречался со своими фронтовыми товарищами. Много лет назад он ездил в Ленинград со своим младшим сыном на встречу со своими однополчанами.

К 100-летию ветерана Великой Отечественной войны его дети установили памятный монумент из мраморной плиты на улице Биймурзаева в селе Терекли-Мектеб.

Я считаю своего деда героем, горжусь им и гордиться никогда не перестану. Они, такие молодые, жертвовали собой только ради нас, детей, ради всеобщего счастья!» – делится внучка Зарема Оразбаева.

Наши отцы и деды совершили великий подвиг, который навеки останется не только в наших сердцах, но и в сердцах будущих поколений.

Источник: Голос степи