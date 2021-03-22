Голосуем за свои территории для благоустройства

На сегодняшний день портал 5.gorodsreda.ru пользуется активным спросом у жителей городов Дагестана: они посещают портал, выбирают те зоны своего города, которые, на их взгляд, наиболее нуждаются в обновлении и создании комфортных условий.

Напомним, что голосование проводится для качественной реализации проекта «Комфортная городская среда». По факту голосования будут определены городские зоны, на облагораживание которых будут выделены бюджетные средства в 2021 году.

На портале также можно увидеть результ уже проделанной работы: до и после.

Напомним, что проект реализуется по указанию президента страны с целью улучшения облика и комфортности городской среды по всей стране.