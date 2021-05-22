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Голосуем за объекты благоустройства по номеру телефона

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Для голосования за объекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru по номеру телефона необходимо указать свои ФИО, электронную почту и номер телефона. Электронную почту можно не указывать, но тогда пользователь не сможет получать уведомление о ходе голосования и дальнейшей реализации проектов. После подтверждении согласия на обработку персональных данных, необходимо выбрать свой муниципалитет самостоятельно. Список территорий для голосования будет зависеть от выбранного муниципалитета. Голосование по номеру телефона осуществляется путем подтверждения номера телефона пользователя. После ввода номера телефона вам поступит звонок. На сайте необходимо ввести 4 последних цифры входящего номера.

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