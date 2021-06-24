Голосовать будут по реальным делам

В агитации и организации процесса голосования в выборном сезоне 2021 работа с избирателями, голосование и организация общественного наблюдения ничем особенно не отличаются от голосования за Конституционные поправки в 2020 году даже с учетом антиковидных мероприятий. Наоборот, избиратели воспримут этот фактор более спокойно, так как имеют опыт голосования в этой ситуации.

Особенность предстоящего голосования может заключаться в том, что люди будут оценивать, как повели себя партии, их выдвиженцы в период пандемии до нынешних выборов по отношению к своим потенциальным избирателям, какую они оказывали помощь нуждающимся, потерявшим работу семьям, старикам и детям в плане доставки бесплатных наборов продуктов, обеспечения лекарствами и т.д.

А ведь те всеобщие страхи, жесткие рамки и трудности с лекарствами, нехваткой мест в больницах и даже масок были совсем недавно. И они в памяти людей, они помнят добро одних и равнодушное созерцание других, будь то партия или отдельный кандидат-олигарх, стремящийся стать обладателем заветного мандата депутата под прикрытием партии, оказавшись каким-то образом в списочном составе.

И в Дагестане помнят то добро, которое оказал своему родному краю Сулейман Керимов и другие меценаты, выходцы из Дагестана. Помним госпиталя и мобильные пункты Минобороны РФ, десанты бригад врачей из Москвы и обращение В.В.Путина к дагестанцам в период ухудшения ситуации с ковид-инфекцией, когда с Дагестаном оказалась вся Россия.

Тема обязательной вакцинации на думскую кампанию в Дагестане, по моим наблюдениям, никак не повлияет. Люди будут голосовать по реальным делам и уму, будь то отдельный кандидат или партия.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»