Голосование по выбору целей расходования гранта в 1,2 млрд рублей

Минэкономразвития республики запускает 2 этап онлайн-голосования по определению целей расходования федерального гранта в размере 1267950,1 тысяч рублей.

По результатам 1 этапа независимые эксперты из более одиннадцати тысяч предложенных направлений определили сорок восемь по тринадцати отраслям.

До одиннадцатого февраля дагестанцы смогут проголосовать за тот вариант, который им кажется наиболее важным.

Каждый голосующий должен иметь учетную запись ЕСИА, которая не допускает повторного голосования.

Напомним, что голосование проводится на портале «Мой Дагестан» в разделе «Голосование», а также на сайтах Минэкономразвития РД и «Активный гражданин (Республика Дагестан)»