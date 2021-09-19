Голосование на Дальнем Востоке прошло без особых нарушений

В регионах Дальневосточного Федерального округа голосование по выбору депутатов в Госдуму завершилось. Последние избирательные участки закрылись в воскресенье в 15:00 по Московскому времени (в 20:00 по местному). Сейчас в регионах идет подсчет голосов.

При проведении голосования за соблюдением закона на Дальнем Востоке следили более 20 тысяч наблюдателей, в том числе и из других государств. Кроме того, в каждом регионе работали центры общественного наблюдения. В онлайн-режиме можно было отслеживать, как проходит голосование на избирательных участках. В результате, серьезных нарушений зафиксировано не было.

Жители Дальнего Востока избирали не только депутатов Государственной думы, но и представителей региональных парламентов. В Хабаровском крае также прошли выборы губернатора.

Предварительные результаты выборов будут оглашены после закрытия участков в Калининградской области. Пока же голосование в Дагестане, как и в большинстве регионов России, продолжается. Жители республики с 17 сентября выбирают депутатов в Госдуму РФ, Народное Собрание РД и органы муниципальной власти.