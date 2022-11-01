Голос народа является решающим фактором

Комментируя принятый 27 октября 2022 года на 15-й сессии Народного Собрания Республики Дагестан во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию РД, главный редактор газеты «Ватан» на татском языке, журналист Виктор Михайлов подчеркивает: «Важно что, законопроект был опубликован в СМИ, то есть всё было открыто. Были экспертные обсуждения, были, безусловно, и какие-то недопонимания. Между тем последовали и соответствующие разъяснения по наиболее острым вопросам, вызвавшие дискуссии в обществе.

Однако, следует понимать, что произошли изменения в Основном законе страны, неминуемо влекут за собой поправки и в региональные Конституции. Чем они обусловлены? Вызваны они в связи с изменениями, внесенными в 2020 году в Конституцию Российской Федерации и закрепившими новый принцип защиты суверенитета и территориальной целостности государства».

Поправки усиливают ответственность за целостность республики, перенося ее на уровень Президента РФ. При этом именно Глава Дагестана является проводником федеральной государственной политики внутри своей республики.

Народ Дагестана, его голос, в этом вопросе является решающим фактором.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»