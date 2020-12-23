Гоинская СОШ открылась после капитального ремонта

21 декабря состоялось торжественное открытие Гоинской школы после проведения капитальных ремонтных мероприятий. Это долгожданное событие в жизни всего села стало поистине настоящим праздником.

Поздравить сельчан с открытием школы в Гоа приехал глава МО «Агульский район» Закир Каидов. Глава обратился в приветственной речи ко всем присутствующим, отметив, что все эти мероприятия проводятся для детей, чтобы им было тепло и комфортно. Отдельно Закир Каидов отметил мастеров, которые качественно подошли к выполнению своих задач и провели ремонтные мероприятия на высоком уровне. Это позволило закончить работы без заминок и проволочек. Изменившийся интерьер школы отметили и гости мероприятия, для которых ученики МКОУ «Гоинская СОШ» под руководством своих учителей подготовили концертную программу. Эти ремонтные мероприятия, инициированные главой района, были крайне необходимы для учреждений сферы образования муниципалитета.

Необходимость капитальных ремонтных мероприятий назревала годами, отрадно, что наконец эти цели и задачи были решены.

Источник: Пресс-служба Агульского района