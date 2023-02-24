Годовщина СВО: попытка анализа

Годовщина начала СВО. Сегодня хороший повод еще раз вспомнить, чем была вызвана её необходимость. А также проанализировать, как она идёт и куда движется.

Начнём с того, что после госперевоорота в 2014 году скачущий майдан в Киеве взял курс на ускоренное вхождение в НАТО. Да, это не сами украинцы решили, такую парадигму им навязали, идеологическую пищу на майдан вместе с печеньями (или сэндвичами, как сама утверждала) принесла помощник госсекртаря США Нуланд. Конечно же, с прыгающей в НАТО Украиной, с ракетами под своим боком Россия никак не могла смириться. Ни просьбы, ни заверения, ни ультиматум Путина не смогли остановить европейских и американских ястребов, давно вынашивающих реваншистские идеи. И для этого Украина как анти-Россия идеально подходила. Короче, допрыгалась нежалежная, и произошло то, чего не произойти не могло.

Некоторые ошибочно полагают, что СВО началась для того, чтобы изменить Украину. На самом деле настоящие наши цели нужно искать в самой России. С высоты прожитого года мы видим, как наша страна начала меняться, как мы стали возвращаться к себе.

В чём это выражается? После начала СВО иностранный капитал ползком начал отходить, что равнозначно национализации наших крупнейших компаний. Всемирный Банк, эта пиявка на финансовом теле России, наконец, отпала, что означает национализация нашего Центробанка. Стало быть, мы перестаём нуждаться в бумажках с портретами чужих президентов. После СВО околокультурный бомонд начал лихорадочно разбегаться, как тараканы под светом. СВО вызвала изменения в правилах игры в сфере лицензий, технологий, интеллектуальной собственности, всего того, что раньше работало против нашей страны. Это то, что на поверхности – глубинные процессы скажутся потом, ведь большое видится на расстоянии.

Прошедший год – это год не только нашей «ломки», он пробудил коллективный Запад от странных сновидений, навевающих мысль о том, что, лишив Россию доступа к своим «опциям», он лишил её каких-то невероятных преференций. Помните – «посещение Запада для граждан России должно стать привилегией»? Спасибо, своими ценностями, гей-парадами, многоразовой туалетной бумагой пользуйтесь сами, нам своих, настоящих ценностей достаточно.

У нас появилась хорошая возможность не только вернуться к традиционной системе получения высшего образования, о чём в Послании недавно говорил Путин. У нас появился шанс вернуть всё то, что было загублено под диктатом Запада. Появился шанс откатить назад, сделать заново, но на мощном, обновлённом фундаменте.

СВО еще показала, что Европа и рада бы вернуться в нормальное довоенное состояние. Но заокеанские хозяева крепко держать её за горло, на возможный демарш отвечая взрывом газопроводов. И европейские политики вынуждены плясать под заокеанскую дудку, хором подпевая, что их устраивает лишь капитуляция России. Но и Россия даже в мыслях не может такого допустить. Об этом тоже хорошо сказал наш Президент в своём Послании.

Этот год показал также, что война – это чьи-то страдания, слёзы, это неизбежные потери близких. Это горе. Но войну нам навязали, как и в 1941 году. Тогда мы победили. Победим и сейчас, ни у кого никаких иллюзий на это счёт не должно быть. Даже многие западные высокопоставленные военные говорят, что в войне победить Россию невозможно. Тогда для них остаётся один выход – завершить её. Но те, кто получает от этой конфронтации дивиденды, этого не допустят. Поэтому свой отчёт начал второй год специальной военной операции.

Источник: https://dagpravda.ru/politika/godovsh-ina-svo-popytka-analiza/