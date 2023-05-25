Годовщина СВО: попытка анализа

Годовщина начала специальной военной операции. Сегодня хороший повод еще раз вспомнить, чем была вызвана её необходимость. А также проанализировать, как она идёт и куда движется.

Начнём с того, что после госперевоорота в 2014 году скачущий майдан в Киеве взял курс на ускоренное вхождение в НАТО. Да, это не сами украинцы решили, такую парадигму им навязали, идеологическую пищу на майдан вместе с печеньями (или сэндвичами, как сама утверждала) принесла помощник госсекртаря США Нуланд. Конечно же, с прыгающей в НАТО Украиной, с ракетами под своим боком Россия никак не могла смириться. Ни просьбы, ни заверения, ни ультиматум Путина не смогли остановить европейских и американских ястребов, давно вынашивающих реваншистские идеи. И для этого Украина как анти-Россия идеально подходила. Короче, допрыгалась нежалежная, и произошло то, чего не произойти не могло.

Некоторые ошибочно полагают, что СВО началась для того, чтобы изменить Украину. На самом деле настоящие наши цели нужно искать в самой России. С высоты прожитого года мы видим, как наша страна начала меняться, как мы стали возвращаться к себе.

Продолжение…