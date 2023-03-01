Год Расула Гамзатова включает множество мероприятий и федерального, и республиканского уровня, увековечивающих память поэта

О них в своём выступлении сказал Сергей Меликов

«Важно, что к празднованию присоединились федеральные органы власти, ведущие библиотеки, музеи, учебные заведения России. Нас ожидает целый ряд праздничных мероприятий и творческих проектов. Это главные юбилейные торжества в день рождения Расула Гамзатова в Махачкале, в Государственном Кремлевском дворце, в Александринском театре Санкт-Петербурга, в Минске, в Баку. Это Дни Расула Гамзатова в Совете Федерации, это парламентский форум «Историко-культурное наследие России» в Махачкале и многое другое.

От имени всех дагестанцев выражаю искреннюю благодарность всем, кто вносит большой вклад в проведение празднования 100-летия Расула Гамзатова, признателен руководству нашей страны, федеральному и республиканскому оргкомитету, каждому участнику сегодняшнего вечера», — сказал Глава региона.