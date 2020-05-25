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Глазная больница в Махачкале опровергла заявления пациентки о некачественном питании

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Республиканская офтальмологическая больница имени Х.О.Булача опровергла заявления, сделанные пациенткой Умой Аскерхановой в социальных сетях, которая пожаловалась на получаемое в медучреждении питание. Ранее, по словам медперсонала, пациентка была довольна тем, как ее кормят.

«Аскерханова Ума находится на лечении в стационаре, несколько дней назад она хвалила нашу больницу, высказывалась весьма позитивно о происходящем в ней, ее видеоотзыв вы можете посмотреть в ленте чуть ниже. Но вчера распространила видео, где говорит, что ее не устраивает пища в глазной больнице. Закупкой продуктов питания и приготовлением еды занимается не Минздрав РД, а сама больница. И нам очень обидно за наш пищевой блок, так как он работает в режиме повышенной защиты в целях соблюдения температурных режимов, санитарных и других рекомендаций. Наши повара, которые имеют огромный опыт, готовят с душой и с соблюдением всех норм. Тушенки у нас в меню нет, продукты мы закупаем качественные. Нам глубоко обидно за работников пищевого блока, которые трудятся не покладая рук, стараясь вкусной и полезной едой накормить пациентов! Хотелось бы отметить, перед каждой раздачей пищи пациентам снимает пробу дежурный врач, который после проверки вкусовых качеств может разрешить раздачу. Пищевой блок работает в соответствии с нормативами и под строгим контролем главного врача!», – говорится в тексте обращения больницы к общественности.

Ниже представляем вам ссылки на видео с отзывами остальных пациентов о питании в медучреждении. https://www.instagram.com/p/CAnJ9MPA3vi/ https://www.instagram.com/p/CAnKJVTgsao/

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